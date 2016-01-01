В Тольятти пришла весна. Мусор, лужи, грязь

Автор: Molodtcova Дата публикации: 00:18

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В Тольятти пришла долгожданная оттепель, а вместе с ней таяние снега, который уже не первый год коммунальщики не вывозят из города. Снег просто складывают в большие кучи вдоль дорог. Зимой они закрывают обзор водителям и пешеходам. Весной же это превращается в потоки грязной воды на дорогах и огромные лужи на тротуарах. Детям и старикам ходить по таким дорогам порой просто невозможно. Зато продавцы резиновой обуви должны быть довольны.