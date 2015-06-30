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Дорожные войны на юге Москвы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
18:51
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Около 17 часов на Варшавском шоссе, возле станции метро Аннино, при движении в область столкнулись три автомобиля. Со слов одной из свидетельниц, возле перехода стояли два автомобиля, водители которых в кулачном бою выясняли отношения. Когда один из автомобилей решил покинуть место боя, другой автомобиль ударил отъезжавшую машину в бок. От удара автомобиль развернуло и он задевает автомобиль, который также двигался в сторону области. Как потом рассказали участники ДТП, они двигались в сторону области и водитель автомобиля-такси, на большом протяжении их движения, постоянно подрезал их, превышал скорость. Они не выдержали и, при первой удобной остановке, постарались объяснить таксисту, что так вести себя на дорогах Москвы нельзя. Он набросился на них, завязалась потасовка. Когда все немного успокоились водитель и пассажиры Honda решили покинуть место "разборки", но таксист не дал им этого сделать и ударил своей машиной в бок Honda. В итоге: таксиста и его ребёнка, который находился в автомобиле осматривает скорая. Водителю и пассажирам третьего автомобиля, также с грудным ребёнком в салоне, пришлось задержаться на несколько часов для оформления ДТП. В районе происшествия, на основной дороге и на дублёре сильно затруднено движение. Причины и виновника ДТП выявит следствие.

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Комментарии (2)

  • MRSlava
    30.06.2015 17:22
    М24 в 20:01
  • Max_019
    20:57
    http://www.m24.ru/videos/138323
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