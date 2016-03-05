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Информация для водителей о гололедице на презжей чвсти и бесплатной парковке в центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:00
  • 14
  • 1

Водителей предупреждают об образочании гололедицы на дорогах столицы вечером 25 февраля.

  • 14
  • 1

Комментарии (1)

  • Forrest Aldridge
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