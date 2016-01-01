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Пожар на предприятии в Новотроицке

Автор:
Milbogu
Дата публикации:
22:46
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Пожар на "Уральской стали" в Новотроицке.

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