Кладбище в городе в Тарко-Сале не чистят от снега
- Автор:
- inteligent
- Дата публикации:
- 22:41
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На городском кладбище районного центра г. Тарко-Сале с начала года, после смены подрядной организации, кроме центральной аллеи кладбище вообще не чистят, хотя обязаны по контракту. Контролирующая организация никак не реагирует на обращения граждан, наверно ждут когда растает снег, а деньги заложенные на чистку и вывоз снега положат себе в карман. Кладбище обслуживает ООО "Вертикаль", г. Екатеринбург расстояние между Екатеринбургом и Тарко-Сале 1700 км. Одна надежда на вашу программу - может тогда власти задумаются.
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