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Главная  /  Репортажи  /  Ремонт федеральной автомобильной дороги А146 "Краснодар-Верхнебаканский" ночью под дождём

Ремонт федеральной автомобильной дороги А146 "Краснодар-Верхнебаканский" ночью под дождём

Автор:
AlKrN700
Дата публикации:
22:15
  • 18
  • 1

Укладка асфальта ночью под дождем - выброс денег из федерального бюджета.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • Forrest Aldridge
    22:41
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    179450179450
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