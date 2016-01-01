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Главная  /  Репортажи  /  Первые подснежники расцвели в "Аптекарском огороде"

Первые подснежники расцвели в "Аптекарском огороде"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:35
  • 21
  • 1

В "Аптекарском огороде" уже можно увидеть первые распустившиеся подснежники.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • Forrest Aldridge
    22:41
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