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Главная  /  Репортажи  /  На Щёлковском шоссе автомобиль "Мазда" врезался в разделительные блоки

На Щёлковском шоссе автомобиль "Мазда" врезался в разделительные блоки

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
25.02 23:45
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Практически на месте вчерашней аварии, о которой рассказано в репортаже "На востоке столицы иномарка врезалась в бордюр: пострадал 1 человек", произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля "Мазда", раскрашенного в стритрейсерском стиле. Столкновение произошло в разделительные бетонные блоки. От сильного удара у автомобиля вырвало двигатель, оторвалось колесо и сильно деформировался кузов. Водитель с травмами госпитализирован в больницу, а автомобиль оттащили к обочине. Сейчас искорёженный автомобиль стоит на том самом месте, где вчера "Киа" врезалась в бордюр.

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