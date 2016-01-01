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В Павловском парке проходят традиционные масленичные гуляния

Автор:
paula_m
Дата публикации:
00:13
  • 43
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В Павловском парке с размахом провожают зиму и встречают весну на традиционных масленичных гуляньях. Два дня, 25 и 26 февраля 2017 года, на просторах парка развернулась шумная ярмарка. Скоморохи зазывают детей и взрослых в большой хоровод. Для детей и взрослых организована большая творческая программа, мастер-классы, конкурсы, викторины, подарки. Всех угощают горячими блинами и ароматным чаем. Гостям предлагают покататься на финских санях. По живописным аллеям парка детей катают на лошадке, верблюде, и голубом вагончике. А завтра, в прощёное воскресенье, по традиции сожгут чучело Масленицы.

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