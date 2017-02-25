"Русские романсы и ретро-ностальгия" - пела в Тихвине 25.02.2017 г финская певица Сини Туомисало

Автор: Leobr Дата публикации: 01:01

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Выпускница трех консерваторий (Санкт-Петербург, Финляндия и Италия) Сини Туомисало не только поёт, но и пишет музыку, руководит созданным ею театром. В Концертном зале "Полковая церковь" Тихвинского мемориального Дома-музея Н.А.Римского-Корсакова она пела русские и финские романсы и песни, многим известные по фильмам. Исполнила финскую народную песню и джазовую композицию. После концерта певица побеседовала с членами Тихвинской организации общества дружбы с Финляндией и далее осмотрела экспозиции Дома-музея.