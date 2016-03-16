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Выставка «Репетиция весны» проходит в «Аптекарском огороде»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:04
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До 19 марта 2017 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» проходит III ежегодная выставка «Репетиция весны». Более 8 тысяч тюльпанов, нарциссы, крокусы, гиацинты, мускари, лилии, луки, ландыши, сирень, подснежники, вишня и прочие растения расцвели на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать посетителей. Заставить растение зацвести в необычное для него время помогает специальная методика под названием «выгонка», благодаря чему растения просыпаются и зацветают раньше срока.

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