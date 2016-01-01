В поселении Воскресенское Новой Москвы сгорел двухэтажный дом

Автор: Разведчик Дата публикации: 02:07

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Загорелся двухэтажный частный дом в деревне Расторопово поселения Воскресенское. Огонь, который вырывался из окон первого этажа деревянного двухэтажного дома с мансардой заметили соседи. Они незамедлительно вызвали пожарных. К приезду первого пожарного подразделения огнем уже был охвачен весь первый этаж, мансарда и частично второй этаж. Начала рушиться кровля и стали падать раскаленные жестяные листы. Сложность в тушении заключалась в том, что пожарные автомобили не смогли подъехать к дому. Дороги в деревне были сильно обледенелыми и узкими - осенью жители деревни вкопали на поворотах и по бокам проездов металлические столбки, которые препятствуют проезду грузовой техники. Тем самым пожарным пришлось тянуть магистральную рукавную линию за 250 метров. Пожарным удалось предотвратить переход огня на соседний жилой коттедж. Расстояние от горящего дома до него составляло не более 4 метров. При помощи тепловизоров спасатели ПСО проверили дом на наличие термических точек, но обнаружено их не было. В тушении участвовало 7 единиц техники, на ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. В результате пожара дом выгорел по всей площади, в ходе тушения огнем был уничтожен весь второй этаж. Как рассказали соседи, в сгоревшем доме весь день находился один мужчина. Он постоянно то жег мусор, то жарил шашлыки, а под вечер растопил баню в доме и ушел. Когда он вернулся на место, огонь уже успел охватить половину дома. Пострадавших в результате пожара нет.