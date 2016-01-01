Автомобиль сгорел на Симферопольском бульваре в Москве

Автор: Sukarot Дата публикации: 04:39

21

21 0

Ночью примерно в 3:00 26.02 на Симферопольском бульваре загорелся автомобиль. Люди не пострадали. Причина возгорания неизвестна.