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Автомобиль сгорел на Симферопольском бульваре в Москве

Автор:
Sukarot
Дата публикации:
04:39
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Ночью примерно в 3:00 26.02 на Симферопольском бульваре загорелся автомобиль. Люди не пострадали. Причина возгорания неизвестна.

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