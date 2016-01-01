В Чеховском районе подмосковья сгорел частный дом

Автор: Разведчик Дата публикации: 04:46

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Загорелся одноэтажный частный дом в селе Молоди на Симферопольском шоссе. Пожар начался в комнате, где была расположена дровяная печь. Огонь хватил пол, стены и стал стремительно распространяться. В момент возгорания в доме находилась компания молодых людей, которые уже легли спать. Едкий дым разбудил людей и они успели покинуть горящий дом и отогнать на безопасное расстояние свой автомобиль. На место происшествия были вызваны пожарные в количестве трех автоцистерн. Нарядом ГИБДД было ограничено движение по Симферопольскому шоссе для беспрепятственной работы спасательной техники. Тушение велось как по периметру дома, так и на кровле. Спустя некоторое время огонь усилился и охватил почти всю площадь дома, это 150 квадратных метров. На тушение пожара потребовалось почти 4 часа. Среди людей пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.