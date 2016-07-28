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Состояние дорог в городе Кимовск Тульской области

Автор:
AnnyAnn
Дата публикации:
21:03
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По данной улице образовалась ужасная снежная колея! Во-первых под слоем снега скрываются ямы, во-вторых за всю зиму ни разу власти не чистили, только жители, своими силами! Во двор заехать невозможно, даже внедорожнику, выехать, не задев бампером и защитой, так же невозможно, на данной дороге застревают как маленькие, так и большие машины! Ремонтировать, залатывать ямы и чистить дорогу за счёт своих средств и сил-просто надоело и не представляется возможным! Администрация не хочет ничего делать!

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