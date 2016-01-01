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Аварийный дом в Екатеринбурге дал движение

Автор:
Vova134138
Дата публикации:
10:24
  • 19
  • 1

Очень страшно ложится спать, дом дал движения.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • Vova134138
    26.02 14:30
    Вот так мы живём нас упи передала в город без первого этажа по этому нас не расширяют, дом действительно ночью прожит. Очень страшно.
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