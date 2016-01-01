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В Мытищах на мосту разрушилось дорожное покрытие

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:51
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Пришла ранняя весна в городе Мытищи. Вместо подснежников в центре города вылезли дыры на главном мосту.

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