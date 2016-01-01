Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Празднование масленицы в Новокузнецке

Празднование масленицы в Новокузнецке

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:09
  • 17
  • 0

Празднование масленицы в Новокузнецке.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 1
17:06 | LaimeLaim
Празднование масленицы на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах
2 0
20:08 | Uwis
Веселые проводы зимы в парке «Сокольники»
32 0
08.02 08:58 | Alexsandr Gributskiy
Труднопроходимый тротуар в Новокузнецке