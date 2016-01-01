Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Проводы зимы и сжигание масленицы в Новороссийске

Проводы зимы и сжигание масленицы в Новороссийске

Автор:
Александр Пёрышкин
Дата публикации:
16:57
  • 19
  • 0

Проводы Масленицы и сжигание пугала в городе герое Новороссийск. Центральный парк имени Фрунзе.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
17:09 | Аноним
Празднование масленицы в Новокузнецке
3 0
20:08 | Uwis
Веселые проводы зимы в парке «Сокольники»
24 0
23.02 23:05 | Lenja
Так строят дома в Новороссийске