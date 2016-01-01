Празднование Масленицы на Якиманке

Автор: tim777 Дата публикации: 16:46

1

1 0

26 февраля в столичном районе Якиманка состоялся праздник Масленицы. Проводы зимы прошли в традиционной русской манере: с песнями, хороводами и весёлыми конкурсами. Жители района с детьми стали не только главными зрителями, но и героями праздника. Они могли принять участие с мастер-классах досуговых учреждений района, отведать блинов, а на десерт всех гостей праздника ждал грандиозный торт, отведать который выстроилась очередь.