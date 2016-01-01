Празднование Масленицы на Якиманке
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 16:46
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26 февраля в столичном районе Якиманка состоялся праздник Масленицы. Проводы зимы прошли в традиционной русской манере: с песнями, хороводами и весёлыми конкурсами. Жители района с детьми стали не только главными зрителями, но и героями праздника. Они могли принять участие с мастер-классах досуговых учреждений района, отведать блинов, а на десерт всех гостей праздника ждал грандиозный торт, отведать который выстроилась очередь.
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