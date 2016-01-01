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Огромная сосуля-снеговик образовалась в Москве

Автор:
facebook1105680239491046
Дата публикации:
17:00
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В районе Ямского поля с труб накапала вода и замерзла в виде большого ледяного снеговика.

  • 15
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Комментарии (0)

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