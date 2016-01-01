Весеннее оформление в ГУМе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:51

14

14 0

ГУМ подготовился к весне, зимняя тематика сменилась позитивной весенней. На всех линиях магазина установили розовые и белые деревья, символизирующие приход весны.