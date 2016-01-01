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Весеннее оформление в ГУМе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:51
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ГУМ подготовился к весне, зимняя тематика сменилась позитивной весенней. На всех линиях магазина установили розовые и белые деревья, символизирующие приход весны.

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