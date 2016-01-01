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Главная  /  Репортажи  /  Лёд на кровле жилых домов в городе Березники Пермского края

Лёд на кровле жилых домов в городе Березники Пермского края

Автор:
Sanchez1977
Дата публикации:
02:57
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  • 0

Снег со льдом свисают с крыш домов прямо над подъездами.

  • 14
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Комментарии (0)

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