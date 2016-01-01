На востоке столицы в результате ДТП перевернулся автомобиль такси: пострадали 2 человека

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На Щёлковском шоссе, напротив дома № 24 произошло серьёзное ДТП с участием трёх иномарок, среди которых был автомобиль такси жёлтого цвета. В результате столкновения автомобиль такси перевернулась на крышу. В салоне были водитель и пассажир, их госпитализировали в больницу прибывшие врачи кареты Скорой помощи. Также на место аварии выезжали спасатели и прилетал вертолёт ЦЭМП, который покружил над местом ДТП, но посадку не производил. Многочисленные очевидцы сообщают, что такси пытался проскочить перекрёсток на красный сигнал светофора. Движение в месте аварии затруднено.