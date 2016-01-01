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Празднование масленицы на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:18
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  • 1

На Красной площади масленицу провожали песнями, вальсами и лезгинкой. Горожане и гости столицы активно принимали участие в танцах, радовались лучам солнца.

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Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    18:33
    http://www.mskagency.ru/materials/2640938
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