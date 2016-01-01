Празднование масленицы на Красной площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:18

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На Красной площади масленицу провожали песнями, вальсами и лезгинкой. Горожане и гости столицы активно принимали участие в танцах, радовались лучам солнца.