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Нечищенные дворовые проезды в городе Новотроицке Оренбургской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
03:03
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Возле жилых домов дороги своевременно не очищаются. И это практически возле каждого дома можно увидеть в городе Новотроицке.

  • 15
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Комментарии (0)

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