Нечищенные дворовые проезды в городе Новотроицке Оренбургской области

Автор: Аноним Дата публикации: 03:03

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Возле жилых домов дороги своевременно не очищаются. И это практически возле каждого дома можно увидеть в городе Новотроицке.