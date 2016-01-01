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Главная  /  Репортажи  /  Маслиничный "танкодром" в Автозаводском парке Нижнего Новгорода

Маслиничный "танкодром" в Автозаводском парке Нижнего Новгорода

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
18:24
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Для маленьких горожан организованы покатушки на настоящих гусеничных танках!

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Комментарии (0)

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