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Уборка снега в городе Рыбинск Ярославской области

Автор:
vsvleo
Дата публикации:
00:17
  • 13
  • 0

Снег с улиц города вывозится частично. На этой улице его просто нагребли на обочину и тротуары, ссылаясь, что весной все уйдет в ливнёвку.

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Комментарии (0)

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