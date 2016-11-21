Уборка снега в городе Рыбинск Ярославской области

Автор: vsvleo Дата публикации: 00:17

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Снег с улиц города вывозится частично. На этой улице его просто нагребли на обочину и тротуары, ссылаясь, что весной все уйдет в ливнёвку.