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Сжигание масленицы в Ижевске

Автор:
benki
Дата публикации:
20:06
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Недалеко от Ижевска в деревне Лудорвай собралось более 500 человек, были конкурсы, развлечения, в конце веселья, сожгли чучело.

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