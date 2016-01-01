Широкая Масленица в парке Кузьминки

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:25

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26 февраля в парках Москвы праздновали Широкую Масленицу. Парк Кузьминки не стал исключением. Здесь, на центральной площади посетители парка смогли увидеть концерт "Ко-ко-фония" . Неподалеку от сцены развернулась "Веданина ярмарка", в ней были представлены фарфоровые куклы в национальных костюмах, деревянные, глиняные и шерстяные изделия, авторская керамика, украшения ручной работы, кофейные игрушки, карамельные яблоки и платки. Желающих угощали блинами. К сожалению традиционного сожжения Масленицы не было, вместо этого организаторы запустили холодный фейерверк.