Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Широкая Масленица в парке Кузьминки

Широкая Масленица в парке Кузьминки

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:25
  • 23
  • 0

26 февраля в парках Москвы праздновали Широкую Масленицу. Парк Кузьминки не стал исключением. Здесь, на центральной площади посетители парка смогли увидеть концерт "Ко-ко-фония" . Неподалеку от сцены развернулась "Веданина ярмарка", в ней были представлены фарфоровые куклы в национальных костюмах, деревянные, глиняные и шерстяные изделия, авторская керамика, украшения ручной работы, кофейные игрушки, карамельные яблоки и платки. Желающих угощали блинами. К сожалению традиционного сожжения Масленицы не было, вместо этого организаторы запустили холодный фейерверк.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

3 0
20:08 | Uwis
Веселые проводы зимы в парке «Сокольники»
762 3
00:02 | denis947
Три человека пострадали в серьезном ДТП на юго-востоке Москвы
2 0
20:06 | benki
Сжигание масленицы в Ижевске
58 0
23.02 17:04 | alextsaryev99
Зимний Кубок Силы прошел в парке Кузьминки