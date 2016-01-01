Аварийное состояние жилья для сирот в Новгородской области

Автор: Анна Виноградова Дата публикации: 10:24

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С 2008 года сироты Анна и Николай вынуждены жить на улице, дом в котором они прописаны нигде не числится. В предоставлении полноценного жилья все инстанции отказывают, со словами "ждите ещё пару лет, поставим на баланс и отремонтируем". Только дом в котором Анна и Николай прописаны гниёт и рушится на глазах. Вода и электричество отключено ещё когда мы жили в детском доме. Ещё в далёком 2008 году администрация обещала отремонтировать дом, но документально не подтвердили.