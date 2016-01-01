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ДТП двух автомобилей осложнило движение транспорта по Большой Ордынке

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:29
  • 54
  • 1

26 февраля вечером в центре Москвы произошло мелкое ДТП двух автомобилей, в результате которого было осложнено движение транспорта. На улице Большая Ордынка столкнулись а/м "Опель" и а/м "Хонда Аккорд". Оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону Серпуховской площади. В районе дома №17 дорогу стал переходить пешеход. Водитель а/м "Хонда" сбросил скорость перед нерегулируемой зеброй. В следующее мгновение сзади в его автомобиль врезался а/м "Опель", водитель которого не успел вовремя остановиться. В результате столкновения оба автомобиля получили механические повреждения. Осмотрев повреждения, водители не стали вызывать сотрудников ГИБДД и покинули место ДТП по взаимному согласию и оформлению происшествия по европротоколу.

  • 54
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    21:55
    АГН в 20:59: http://www.mskagency.ru/materials/2640954.
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