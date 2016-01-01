В Огородном проезде в Москве произошло ДТП с участием велосипедиста
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:26
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Вечером 26 февраля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На пересечении Огородного проезда и улицы Руставели столкнулись автомобиль "Ситроен" и велосипедист. У автомобиля оказалось оторвано правое зеркало, велосипедист же упал прямо на перекрёстке. На место ДТП была вызвана Скорая помощь и сотрудники ДПС. После осмотра медиками велосипедист был отпущен. Серьёзных травм он не получил. Обе стороны сообщили сотрудникам ДПС, что они отказываются от оформления данного ДТП.
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