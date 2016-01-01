В магазине в Уфе несколько месяцев протекает кровля

Автор: Гузель Абдрафикова Дата публикации: 20:54

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В магазине "Байрам", по адресу: ул. Вологодская, д. 32/1, уже больше 2-х месяцев льет из потолка как из ведра.