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Главная  /  Репортажи  /  Состояние дорог в городе Нижний Новгород

Состояние дорог в городе Нижний Новгород

Автор:
igr_li
Дата публикации:
26.02 23:35
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  • 0

Вот так местные дорожные службы города Нижний Новгород решили проблему с ямой.

  • 17
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Комментарии (0)

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