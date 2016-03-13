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ТРК "ОКА" провожает зиму на озорной Масленице в Колпино

Автор:
paula_m
Дата публикации:
26.02 23:07
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Сегодня 26 февраля 2017 года, ТРК "ОКА" провожает зиму на озорной Масленице в Колпино. Для гостей и жителей города организована большая развлекательно-интерактивная программа. Выступление музыкальных коллективов "Славянский хит" и " Казачья доля". Для детей работали аттракционы, батуты, состязания, мастер-классы, конкурсы, викторины, подарки, катания на лошадях. Всех угощают горячими блинами и ароматным чаем с баранками. Шашлыки, полевая кухня. Провожая Масленицу торжественно сожгли соломенную куклу.

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