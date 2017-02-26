Масленица в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга

Автор: Leobr Дата публикации: 02:12

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Праздник "Масленица" провели 26.02.2017 г и в Южно-Приморском парке Красно-Сельского района Санкт-Петербурга. В начале с участниками формально и неформально общались руководители района и города. С большими программами выступили украинский ансамбль "Рось" и белорусский "Белые росы" (оба из Санкт-Петербурга). С сольными программами - лауреаты международных конкурсов Валентин Иващенко и Наталья Шмидт. Были и другие выступления - для взрослых, подростков и малышей, множество конкурсов - часть этого здесь и показана. В праздничном режиме работал и сам парк. Не снято только сожжение Масленицы - мне надо было возвращаться в Тихвин.