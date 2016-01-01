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Главная  /  Репортажи  /  Тротуары в Новосибирске завален снегом

Тротуары в Новосибирске завален снегом

Автор:
uragan688
Дата публикации:
09:03
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Как работают коммунальные службы Новосибирска.

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