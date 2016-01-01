Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Потоп в Дальнем переулке в Оренбурге

Потоп в Дальнем переулке в Оренбурге

Автор:
sv.1976
Дата публикации:
09:07
  • 8
  • 0

Ежегодный потоп в Дальнем переулке в Оренбурге.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

37 0
25.02 15:42 | Алексей Захаров
Огромные "озера" образовались на улицах Энгельса с наступлением весны
19 0
26.02 23:01 | STAS1991
Подтопление дороги в городе Воронеже
149 0
21.01 00:47 | Владимир
Спасение котенка в городе Оренбург