В ДТП на юго-западе Москвы погиб один человек

Автор: Разведчик Дата публикации: 08:54

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Автомобиль Киа Рио совершил наезд на припаркованные внедорожники Ленд Ровер и Джип Чероки. Иномарка двигалась по улице Наметкина в сторону Профсоюзной улицы. Напротив дома номер 9 водителю Киа резко стало плохо с сердцем и его неуправляемая машина стала двигаться правее, к обочине. Вскоре Киа врезался в два припаркованных на обочине внедорожника, сначала в Ленд Ровер а затем в Джип Чероки. После ДТП Киа развернуло поперек дороги. Очевидцы аварии незамедлительно вызвали на место спасателей и скорую помощь, одновременно они пытались помочь водителю Киа. Медики были на месте аварии через 7 минут после вызова. К тому моменту мужчина сидевший за рулем Киа находился без сознания. Пострадавший был транспортирован в карету скорой помощи, где в ходе реанимационных действий скончался. Сотрудники полиции, ГИБДД и следователи сейчас устанавливают личность погибшего и все обстоятельства аварии.