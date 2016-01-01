Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на юго-западе Москвы погиб один человек

В ДТП на юго-западе Москвы погиб один человек

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
08:54
  • 85
  • 2

Автомобиль Киа Рио совершил наезд на припаркованные внедорожники Ленд Ровер и Джип Чероки. Иномарка двигалась по улице Наметкина в сторону Профсоюзной улицы. Напротив дома номер 9 водителю Киа резко стало плохо с сердцем и его неуправляемая машина стала двигаться правее, к обочине. Вскоре Киа врезался в два припаркованных на обочине внедорожника, сначала в Ленд Ровер а затем в Джип Чероки. После ДТП Киа развернуло поперек дороги. Очевидцы аварии незамедлительно вызвали на место спасателей и скорую помощь, одновременно они пытались помочь водителю Киа. Медики были на месте аварии через 7 минут после вызова. К тому моменту мужчина сидевший за рулем Киа находился без сознания. Пострадавший был транспортирован в карету скорой помощи, где в ходе реанимационных действий скончался. Сотрудники полиции, ГИБДД и следователи сейчас устанавливают личность погибшего и все обстоятельства аварии.

  • 85
  • 2

Комментарии (2)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
01:20 | LaimeLaim
Ночной снегопад на юго-западе столицы
70 1
26.02 20:29 | tim777
ДТП двух автомобилей осложнило движение транспорта по Большой Ордынке
52 0
25.02 11:21 | erneuern
Аварийное состояние дороги между Щербинкой и Южным Бутово
302 1
20.02 15:42 | Sargo
Люди несут цветы к месту ДТП на Мосфильмовской улице