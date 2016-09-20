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Загрязнение берега реки Томь нечистотами в городе Томск

Автор:
Mreportertomsk
Дата публикации:
11:51
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Томский водоканал сбрасывает нечистоты с ассенизаторской машины прямо на берег реки Томь.

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