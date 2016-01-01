На юго-западе столицы идет снег с дождем

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:05

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С самого утра на юго-западе столицы идёт снег с дождём различной интенсивности. В городе температура воздуха +1С, на тротуарах обрадуются лужи.