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На юго-западе столицы идет снег с дождем

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12:05
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С самого утра на юго-западе столицы идёт снег с дождём различной интенсивности. В городе температура воздуха +1С, на тротуарах обрадуются лужи.

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