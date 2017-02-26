Протечка крыши провела к подтоплению квартиры в городе Уфа

Автор: anna123 Дата публикации: 14:11

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Добрый день! Меня зовут Анна, я являюсь жительницей дома, находящегося по адресу: г. Уфа, ул.Первомайская, д. 26, кв. 21 (восьмой этаж). Хотелось бы обратить внимание на состояние дома. Уже довольно долго в нашей квартире течет крыша, постоянная сырость и плесень на стенах, что негативно влияет на здоровье моей семьи. Была одна надежда на капитальный ремонт. В июле 2016 года все таки был "проведен" ремонт фасада и кровли. При этом крыша все равно постоянно протекает, чем дальше, тем хуже. ЖЭУ №73 на все наши обращения может только почистить снег. Это максимум. Оказалось, что восьмиэтажка это памятник архитектуры и лицензии на реставрацию кровли и балконов ни у кого нет. Далее, мы обращались в УЖХ Калининского района, там ответили что ремонт будет проведен при наступлении благоприятных условий. Когда эти условия наступят, никто не уточнил. 26.02.2017 года в 21.00 в моей квартире обвалился гипсокартон от тяжести воды, которая течет с крыши (видеозаписи и фотографии прилагаются), пострадала техника (телевизор, аудиосистема) При этом исправно плачу взносы в НОФ "Региональный оператор РБ", а получаю дыру в потолке. У меня маленький ребенок (3 года), который чудом не попал под этот гипсокартон. Жить в таких условиях просто невозможно и опасно. В квитанции об оплате капитального ремонта указано: "В 2015 г. в вашем доме был проведен капитальный ремонт по следующим видам работ: ремонт крыши, ремонт фасада на сумму 13 773 407,32 руб. На что потрачены 13 млн. руб. в 2015 году неясно. Ермакова Анна!