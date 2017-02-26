Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Протечка крыши провела к подтоплению квартиры в городе Уфа

Протечка крыши провела к подтоплению квартиры в городе Уфа

Автор:
anna123
Дата публикации:
14:11
  • 32
  • 0

Добрый день! Меня зовут Анна, я являюсь жительницей дома, находящегося по адресу: г. Уфа, ул.Первомайская, д. 26, кв. 21 (восьмой этаж). Хотелось бы обратить внимание на состояние дома. Уже довольно долго в нашей квартире течет крыша, постоянная сырость и плесень на стенах, что негативно влияет на здоровье моей семьи. Была одна надежда на капитальный ремонт. В июле 2016 года все таки был "проведен" ремонт фасада и кровли. При этом крыша все равно постоянно протекает, чем дальше, тем хуже. ЖЭУ №73 на все наши обращения может только почистить снег. Это максимум. Оказалось, что восьмиэтажка это памятник архитектуры и лицензии на реставрацию кровли и балконов ни у кого нет. Далее, мы обращались в УЖХ Калининского района, там ответили что ремонт будет проведен при наступлении благоприятных условий. Когда эти условия наступят, никто не уточнил. 26.02.2017 года в 21.00 в моей квартире обвалился гипсокартон от тяжести воды, которая течет с крыши (видеозаписи и фотографии прилагаются), пострадала техника (телевизор, аудиосистема) При этом исправно плачу взносы в НОФ "Региональный оператор РБ", а получаю дыру в потолке. У меня маленький ребенок (3 года), который чудом не попал под этот гипсокартон. Жить в таких условиях просто невозможно и опасно. В квитанции об оплате капитального ремонта указано: "В 2015 г. в вашем доме был проведен капитальный ремонт по следующим видам работ: ремонт крыши, ремонт фасада на сумму 13 773 407,32 руб. На что потрачены 13 млн. руб. в 2015 году неясно. Ермакова Анна!

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
03:03 | Аноним
Нечищенные дворовые проезды в городе Новотроицке Оренбургской области
25 0
02:57 | Sanchez1977
Лёд на кровле жилых домов в городе Березники Пермского края
77 0
08.02 17:11 | Екатерина Ласкина
Пожар в жилом доме вспыхнул в городе Энгельс
21 0
26.02 20:54 | Гузель Абдрафикова
В магазине в Уфе несколько месяцев протекает кровля
21 0
00:07 | DenisYaparov1980
Не убранные от снега дороги в городе Стерлитамак Республики Башкортостан