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Подтопление дороги в городе Энгельс

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:31
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В городе Энгельс, на одной из дорог образовалось большое подтопление. Автомобилисты снижали скорость при проезде водной преграды.

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