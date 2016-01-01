Аварийный дом в городе Донской Тульской области

Автор: Справедливый Донской край Дата публикации: 14:35

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В городе Донской Тульской области, на улице Калинина 4 дом находится в аварийном состоянии. Подъездам дома требуется срочный ремонт.