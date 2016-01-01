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Аварийный дом в городе Донской Тульской области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
14:35
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В городе Донской Тульской области, на улице Калинина 4 дом находится в аварийном состоянии. Подъездам дома требуется срочный ремонт.

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