В гостинице "Милан" на юге Москвы прошли пожарно-тактические учения МЧС

Автор: denis947 Дата публикации: 14:11

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27 февраля на юге Москвы прошли пожарно-тактические учения МЧС. Пожарно-спасательные подразделения южного округа отработали действия по тушению пожара в здании многоэтажной гостиницы "Милан", расположенной на Шипиловской улице, д. 28А. По легенде учений в одном из технических помещений гостиницы на 3-м этаже произошло возгорание личных вещей и мебели. В ходе тушения условного возгорания из здания, а также кровли с помощью подъемных механизмов были спасены несколько человек, всего из здания в ходе проведения учений были эвакуированы 300 человек.