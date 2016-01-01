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Главная  /  Репортажи  /  В гостинице "Милан" на юге Москвы прошли пожарно-тактические учения МЧС

В гостинице "Милан" на юге Москвы прошли пожарно-тактические учения МЧС

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:11
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27 февраля на юге Москвы прошли пожарно-тактические учения МЧС. Пожарно-спасательные подразделения южного округа отработали действия по тушению пожара в здании многоэтажной гостиницы "Милан", расположенной на Шипиловской улице, д. 28А. По легенде учений в одном из технических помещений гостиницы на 3-м этаже произошло возгорание личных вещей и мебели. В ходе тушения условного возгорания из здания, а также кровли с помощью подъемных механизмов были спасены несколько человек, всего из здания в ходе проведения учений были эвакуированы 300 человек.

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