Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Эффект гало в Новокузнецке

Эффект гало в Новокузнецке

Автор:
Стас Наумов
Дата публикации:
15:47
  • 12
  • 0

Эффект гало можно было наблюдать в городе Новокузнецке.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
12:05 | LaimeLaim
На юго-западе столицы идет снег с дождем
38 0
25.02 01:15 | Алексей Жигалов
Зимняя укладка асфальта в Москве
37 0
24.02 12:52 | RomaOssss44
Подъезд жилого дома затопило талой водой в городе Киселёвск
41 0
10.02 09:07 | Костя Бессонов
Солнечное гало сияло в небе над Краснотурьинском
25 0
26.02 17:09 | Аноним
Празднование масленицы в Новокузнецке