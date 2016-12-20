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В Воронежской области асфальт кладут прямо в лужи

Автор:
Аноним
Дата публикации:
16:42
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Так латают ямы в городе Лиски Воронежской области. Все дороги разбиты, власти реагируют только так, как показано на видео материале.

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Комментарии (0)

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