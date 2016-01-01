Плохая уборка дороги в Орле

Автор: Аноним Дата публикации: 17:50

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В Орле, все праздники не чистили дорогу и в понедельник все же свершилось. Дорожные службы частично почистили дорогу, местами образовался отвал прямо по среди проезжей части.