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Последствия чистки тротуара в Питере

Автор:
provodnyk
Дата публикации:
01:32
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Ежедневно служба ЖКХ чистит тротуар с применением техники, при этом заваливает грязью припаркованные машины.

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